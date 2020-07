Pisa, D'Angelo: "Prendiamoci il punto, non siamo diventati imbattibili"

Il Pisa sfiora il colpaccio a Chiavari venendo ripreso nei secondi finali dalla Virtus Entella. Il tecnico dei toscani Luca D'Angelo analizza così ai canali ufficiali la sfida del Comunale.

Il Pisa subisce nuovamente gol nel recupero...

"Era la seconda volta che si rendevano pericolosi e abbiamo preso gol, però dobbiamo portare a casa questo punto e iniziare già a pensare alla partita con il Trapani".

Nel secondo tempo c'è stata un po' di sofferenza..

"Penso che sia normale soffrire contro una squadra che è abituata a giocare su un terreno sintetico mentre i nostri giocatori lo hanno patito molto soprattutto nella ripresa quando l'Entella ha preso il predominio territoriale senza crearci però grossi problemi"

Come valuta la prestazione dei subentrati?

"I giocatori che sono entrati hanno dato il contributo giusto che era necessario per uscire indenni da questo campo".

Venerdì si torna in campo per sfidare il Trapani. Comincia a pesare questo tour de force?

"Sì, però disponiamo di una rosa che ci permette di fare ampie rotazioni. Non è un problema per noi".

Cosa le è piaciuto di più e cosa invece meno?

"Abbiamo fatto una partita con convinzione, mettendo in difficoltà l'Entella che ha conquistato tanti punti sul proprio campo. Avevamo quasi vinto però bisogna accettare questo punto. Non dobbiamo pensare di essere diventati imbattibili".