Pisa, il talento nascosto di Fabbro. Ma ha davvero l'X Factor?

Proseguono i simpatici monday night del Pisa, che in questo buio momento sta cercando di tenere compagnia ai propri tifosi con simpatici video social.

L'ultimo dei quali ha riguardato l'attaccante Michael Fabbro, un provetto pianista: il calciatore ha sottoposto la sua performance musicale ai giudizi di tre compagni, Gianmarco Ingrosso, Alessandro De Vitis e Mattia Minesso, in versione giudici di X Factor, il noto talent show che ha lanciato anche cantati come Marco Mengoni e Giusy Ferreri.

Prova superata per Fabbro?