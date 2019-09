Pisa, la rinascita di Marconi: ecco chi è il capocannoniere della Serie B

© foto di Fabrizio Pozzi

Sono trascorse solo cinque giornata, con la 5^ che si completerà quest'oggi, ma qualche piccolo bilancio è già possibile tracciarlo. I numeri parlano chiaro, il capocannoniere della Serie B è Michele Marconi: sette rete in cinque partite, con il Pisa che si coccola il suo gioiellino.

Marconi batte... Marconi - Una sfida a sè stesso, già ampiamente vinta. Il classe '89, in cinque gare giocate, ha già segnato praticamente quanto in un campionato intero, lo scorso di Serie C, dove mise a segno, in 27 partite disputate nella regular season (si escludono quindi i playoff), 8 gol. Un solo centro e il traguardo sarà eguagliato.

Il ritorno in Serie B - "Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore": lo diceva anche Francesco De Gregori, nella canzone La leva calcistica della classe '68. Perché l'avvio di campionato per Marconi è stato da dimenticare, il rigore sbagliato allo scadere contro il Benevento rischiava di pesare clamorosamente sul prosieguo dell'annata. Ma la reazione mentale non è tardata ad arrivare, e le seguenti partite sono state una vera esplosione: una rete alla Juve Stabia, poi doppiette a tre delle big, Cremonese, Chievo Verona ed Empoli, rigorosamente in ordine cronologico. Un calciatore diverso da quello che, esattamente dieci stagioni fa, si vide in Serie B a Grosseto: arrivato nel gennaio 2009, scese in campo sole 5 volte, senza "timbrare".

Il peso dell'attacco - La nota curiosa, che dovrà poi essere stravolta nel corso dei successivi incontri, è che di fatto Marconi è l'unico attaccante del Pisa a essere andato a segno. Con lui anche Masucci, che ha però all'attivo un solo gol. Un peso da reggere, ma il giocatore visto ora non faticherà certo a cantare e portare la croce.