Tagliarla o non tagliarla? Ovviamente in caso di vittoria... ma è questo il grande dilemma in casa Pisa, riferito alla barba di Davide Moscardelli in ottica derby. Si giocherà infatti sabato l'atteso confronto con il Livorno, con il "Picchi" che sarà teatro del match: uno stadio che i nerazzurri non espugnano dalla lontana stagione, quando, correva il 3 dicembre 1978, Barbana decise il confronto in terra labronica.

A ogni modo, come ha riferito a DAZN, l'attaccante dei pisani è sicuro. Non si taglierà. “Non me la taglio, già lo so, non me la taglio! Lo anticipo da ora perché cercano sempre di mettermi in mezzo con sta cosa, ma non ci riescono… non la taglio! A febbraio saranno sette anni che non la taglio […] ma per il derby l’allisciata portafortuna ci starà”, queste le sue parole.