Pisa, Moscardelli: "In casa scendiamo sempre in campo per vincere"

L’attaccante e capitano del Pisa Davide Moscardelli ai microfoni di 50 Canale ha parlato del momento della squadra in vista della sentitissima sfida contro lo Spezia: “Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, ma siamo anche consapevoli della nostra forza e per questo non ci abbattiamo neanche dopo una sconfitta pesante come quella di Pescara. - continua Moscardelli - Le sfide all’Arena Garibaldi saranno quelle nelle quali dovremo fare la differenza conquistando i punti per la salvezza. In casa dobbiamo sempre scendere in campo puntando alla vittoria“.