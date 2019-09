Pisa, Taddei: "Bisogna fare i complimenti a questo gruppo"

© foto di Giuseppe Scialla

Il vice allenatore del Pisa Riccardo Taddei, in panchina per la squalifica di D’Angelo, ha analizzato in conferenza stampa il successo per 4-1 ottenuto contro la Cremonese. Ecco le parole riportate da Tuttopisa.com: "Siamo contenti della partita perché si è verificato quello che speravamo. Non pensavamo di vincere con un divario così ampio perché la Cremonese è una squadra molto forte. Abbiamo avuto due settimane per prepararla e lo abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Il risultato ci ha dato ragione. Verna ha fatto il gol più difficile, ha fatto una grande partita e sono felice per lui perché si sta allenando molto bene. Questo gol è il giusto premio per l’atteggiamento che ha fin dai primi giorni di ritiro. Bisogna fare i complimenti a questo gruppo, anche chi non gioca ci sta mettendo in difficoltà nelle scelte".