Pisa, tris di colpi: arrivano Asencio e Pinato. Confermato Marin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tris d'innesti per il Pisa. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club toscano, neopromosso in Serie B, nella giornata di ieri ha chiuso per Raul Asencio del Genoa, Marco Pinato del Venezia e Marin del Sassuolo già in nerazzurro la scorsa stagione