Pordenone, accordo con Modolo. Ma bisogna attendere il Venezia

Il futuro di Marco Modolo, difensore centrale classe ‘89, potrebbe essere ancora in Serie B, ma con la maglia del Pordenone. Secondo Il Messaggero Veneto ci sarebbe già un accordo fra le parti per un biennale, ma tutto dipenderà dal Venezia a cui è ancora legato contrattualmente. Il club lagunare infatti sta ancora battendo ogni strada per essere riammesso in Serie B e solo quando saprà quale sarà il campionato d’appartenenza deciderà se cedere o meno il difensore.