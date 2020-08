Pordenone, Gavazzi: "Felice del rinnovo. Era difficile pensare di andare altrove"

Attraverso le colonne del Corriere del Veneto arrivano alcune dichiarazioni di Davide Gavazzi, centrocampista fresco di rinnovo col Pordenone: "Ho prolungato con il Pordenone e ne sono contento, perché è stato un crescendo con squadra, staff e società, e quando stai bene è sempre difficile pensare di andare altrove".

Il giocatore poi ha analizzato la stagione appena terminata: "Chi ha vinto in Lega Pro spesso riesce a far bene anche l’anno dopo. Per noi in primis è stato importante il gruppo: siamo rimasti in 7/8 dell’anno della promozione e ci conoscevamo da un po’, poi la conferma di mister Tesser, per cui sapevamo già cosa ci chiede, e infine è stata brava la società, che ha aggiunto giocatori di qualità che si sono inseriti subito. Partendo da un gruppo consolidato abbiamo continuato il lavoro intrapreso".