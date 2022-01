ufficiale Dalla rescissione al ritorno a Pordenone: Gavazzi firma fino a giugno

La rescissione con il club a metà della scorsa stagione, il 10 febbraio 2021, ora il ritorno in quella B lasciata proprio a Pordenone: il centrocampista Davide Gavazzi - svincolato - torna a vestire la maglia neroverde.

Lo annuncia il club con la nota che di seguito riportiamo:

"Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Davide Gavazzi. Il calciatore, classe ‘86, ha firmato un contratto sino a giugno 2022.

Per Gavazzi si tratta di un ritorno al Pordenone, in cui aveva militato dall’estate 2018 sino allo scorso febbraio. La sua storia neroverde ricomincia quindi da 76 presenze, impreziosite da 6 reti e 9 assist. Fondamentale il suo contributo nella vittoria del campionato di C 2018/19 e al raggiungimento dei playoff di B 2019/20".