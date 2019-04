© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Emanuele Berrettoni, tra i senatori del Pordenone, ha festeggiato ieri la promozione in serie B e le 100 presenze raggiunte in neroverde. Queste le sue parole a trivenetogoal.it dopo la vittoria con la Giana: “Una vittoria bella, storica, frutto di un grande torneo non ho mai voluto vedere la classifica, sapevo che questo era un gruppo in grado di poter conquistare un traguardo come quello tagliato oggi. Per me si tratta di un momento veramente speciale: quando sono venuto qua, tutti mi davano del pazzo: avevo 36 anni e scendevo nuovamente in serie C. Tanti pensavano dovessi andare via anche la scorsa estate invece io ci ho sempre creduto. Futuro? Io voglio rimanere”