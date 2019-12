© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mercato che non stravolgerà la squadra, ma che probabilmente vedrà l'addio tra il Pordenone e Gaetano Monachello, che non sta trovando spazio in neroverde. Come riferisce trivenetogoal.it, qualora l'addio fosse concreto, i ramarri potrebbero virare su Simone Palombi, attualmente alla Cremonese: i rapporti fra i due club sono ottimi, ma difficilmente il grigiorossi si priveranno dell'attaccante. Tentare, però, non nuoce...