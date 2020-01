Pordenone, Pobega: "Vogliamo raggiungere la salvezza il prima possibile"

Tommaso Pobega, grande protagonista del pari tra Frosinone e Pordenone, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio: "È un punto importante, che ci dà fiducia per come stiamo lavorando. Siamo anche un po' rammaricati per non aver preso i tre punti, ma andiamo via soddisfatti Ogni weekend è un esame che ci poniamo, vogliamo sempre giocare per i tre punti. Oggi abbiamo cercato di lottare su ogni pallone, anche se siamo andati in svantaggio subito. Se il Frosinone mi porta fortuna? Io cerco sempre di accompagnare l'azione, oggi Gavazzi mi ha messo una bella palla e sono riuscito a segnare. Tesser mi aiuta tanto. Mi tiene sempre sul pezzo, quando magari ogni tanto capita che perda un po' la concentrazione. In questa squadra ci si aiuta l'uno con l'altro, non ci sono mai rimproveri, ma ci aiutiamo e lottiamo per i compagni. È dalla prima partita di campionato che cerchiamo di fare i tre punti. Il primo obiettivo è la salvezza, cerchiamo di raggiungerla il prima possibile, per poi magari toglierci qualche soddisfazione. La dedica va alla mia famiglia, alla mia fidanzata e alla squadra, che ha lottato fino alla fine".