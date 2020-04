Pordenone, Semenzato: "Giocare ogni tre giorni? No Problem. Vogliamo i playoff"

vedi letture

Daniel Semenzato, difensore del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi dalle colonne del Messaggero Veneto per raccontare la sua quotidianità in isolamento domiciliare: “Mancano tanti aspetti della vita quotidiana da calciatore: lo spogliatoio, le battute con i compagni, gli scherzi, le chiacchiere con le persone del centro sportivo, ma anche l’intensità del lavoro quotidiano e l’approccio alla partita”.

Sull’eventualità di una ripresa, poi, il giocatore ha dichiarato: “Stare ancora ai box potrebbe rappresentare un problema dal punto vista economico. Giocare ogni tre giorni? Non vedo dove sia il problema. Stessa cosa per il maxi-ritiro che ci è stato prospettato. Vogliamo arrivare ai playoff, anche per giocarci qualcosa in più”.