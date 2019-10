Pordenone, Strizzolo: "Gara contro Juve Stabia più difficile delle altre"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Una gara che, per la posizione di classifica, può sembrare facile, ma che vede un Pordenone affrontare una Juve Stabia rinfrancata dalla vittoria sul Trapani, e smaniosa di dare continuità a quei tre punti centrati prima della sosta. Proprio per questo Luca Strizzolo, attaccante neroverde, dalle colonne de Il Messaggero Veneto, avvisa di non abbassare la guarda: "A mio avviso è una gara molto difficile, per certi aspetti molto di più di quelle disputate sinora. Abbiamo iniziato a preparare l’incontro e mi sento di dire che si tratta di un avversario che non merita la posizione di classifica che sta occupando. Inoltre è reduce da una vittoria: sicuramente vuole dare continuità ai suoi risultati. Mentalmente dobbiamo essere al top".