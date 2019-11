Pordenone, Strizzolo: "Uno dei miei gol più belli, grazie ai tifosi"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Dopo il pareggio contro l'Entella, l'attaccante del Pordenone Luca Strizzolo ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società: "Sicuramente uno dei miei gol più belli, non avevo mai segnato in rovesciata! Il merito va diviso con Gavazzi che ha fatto un grande assist. Potevamo capitalizzare meglio le nostre occasioni, ma è una categoria dove ogni errore viene punito. L’1-1 è un risultato che ci teniamo stretti. E' stato un buon inizio, ma il campionato è lungo e insidioso. Dobbiamo lavorare e tenere duro, ogni partita sarà una battaglia. Grazie ai nostri tifosi, ho esultato anche rivolgendomi a loro perché ci sostengono sempre anche in trasferta e Pordenone-Chiavari è parecchia strada, meritavano un ringraziamento".