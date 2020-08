Pordenone, Tesser getta acqua sul fuoco: "Presto per festeggiare"

vedi letture

Intervistato da DAZN, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha rilasciato le seguenti dichiarazioni mostrando grande serenità e concentrazione, ma allo stesso tempo la consapevolezza che nulla è ancora deciso: "A Cittadella abbiamo visto cosa sia capace di fare il Frosinone, anche in trasferta. Ci sia da insegnamento per rimandare, eventualmente, i festeggiamenti. Nello spogliatoio eravamo soddisfatti, ma con la testa già rivolta alla sfida di ritorno. E' il nostro primo anno di B, siamo partiti per salvarci, per divertirci, per sfruttare entusiasmo e spensieratezza per essere una mina vagante. Oggi stiamo cercando di alimentare un sogno e abbiamo vinto con merito in casa di una squadra costruita con ben altri obiettivi. Nel primo tempo ci sono state alcune situazioni interessanti che potevamo sfruttare meglio, anche prima dei cambi potevamo passare in vantaggio.Successo meritato, abbiamo abbassato il baricentro soltanto in avvio di ripresa".