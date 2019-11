© foto di Valeria Debbia

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato nel corso del Galà del Calcio Triveneto elogiando i tifosi neroverdi: “Voglio ringraziarli perché tutte le settimane si sobbarcano 100 chilometri per arrivare a Udine e assistere alle partite casalinghe. Se faremo bene sono convinto che entro fine anno sono convinto che potremo coinvolgere un numero sempre crescente di tifosi udinesi. - continua Tesser ai microfoni di Trivenetogoal.it soffermandosi poi sulla classifica – Potrei dirvi che me l’aspettavo, qui c’è un gruppo e un modo di lavorare che va avanti da un anno. Andiamo avanti partita dopo partita e poi vedremo. La classifica è cortissima e si fa in fretta a salire o scendere”.