Pordenone, Tesser: "La vittoria del gruppo, a Crotone per giocarcela"

Il Pordenone vince ancora e consolida il terzo posto in attesa dello scontro diretto di lunedì col Crotone. L'allenatore dei friulani Attilio Tesser commenta il successo di misura sul Pisa.

Che partita è stata?

"Intensa, dura, come ci aspettavamo contro una squadra che veniva da un grande momento. Abbiamo vinto con merito, creando molto. Nella parte finale hanno preso in mano la gara loro, ci siamo difesi benino sprecando tre o quattro ripartenze per raddoppiare. Devo fare i complimenti alla mia squadra che ci sta mettendo il cuore, lottando su ogni pallone".

Come valuti la prestazione di Ciurria?

"Sta vivendo un grande momento, è un giocatore di qualità che deve avere fiducia nei suoi mezzi e trovare un po' di continuità".

Sorpreso da Bindi?

"La sua parata sulla punizione di Gucher è stata straordinaria. No, parliamo di un portiere che l'anno scorso ci ha fatto vincere il campionato. Si è fatto trovare pronto e questo dimostra quanto sia sano il nostro gruppo".

Come si prepara la partita col Crotone?

"Troveremo una squadra molto forte ma loro dovranno vedersela con un Pordenone che ha grandi motivazioni. Dobbiamo essere bravi a recuperare perchè il nostro modo di giocare è particolarmente dispendioso. Andiamo a giocarcela con grande umiltà, ma con fiducia e la giusta mentalità. Non dobbiamo porci altri obiettivi se non quello di provare a vincere ogni partita che resta da qui alla fine del campionato".