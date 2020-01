© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in vista della sfida contro il Pescara reduce dal cambio di allenatore: “Troveremo una squadra di qualità, sopratutto in attacco, che cercherà una reazione dopo il cambio di mister. Per quel che ho visto non mi sono mai sembrati una squadra in difficoltà, ma ogni gara fa storia a sé e noi non dobbiamo cullarci su quanto fatto contro il Frosinone, ma essere concentrati sulla gara contro gli abruzzesi. - continua Tesser come riporta il sito del club friulano – La nostra mentalità in casa o trasferta deve essere la medesima, lo scorso anno fuori non abbiamo mai perso e quest’anno abbiamo la stessa statistica in casa, ma dobbiamo pensare solo a fare le cose per bene”.