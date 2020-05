Pordenone, Tesser: "Ripartenza? Verrebbe da lanciare una monetina in aria. Ma ci speriamo"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser intervistato da Il Mattino di Padova ha parlato della speranza di poter tornare in campo: “La speranza è che si possa tornare a giocare, ma in questo momento a domanda specifica verrebbe da lanciare la monetina in aria. - continua Tesser – Raggiungere i play off per noi sarebbe un grande traguardo, fare il doppio salto e arrivare in A come a Novara vorrebbe dire fare qualcosa di eccezionale. Classifica cristallizzata se non si riparte? Non sarebbe giusto a meno che non si consideri, per equità, l’ultimo turno dell’andata quando noi eravamo secondi”.