Pozzetto "tifa" Monza e per i suoi 80 anni il club gli scrive: "SperiAmo di smentirti presto"

Auguri via social del Monza a Renato Pozzetto per i suoi 80 anni. Con un post sul proprio account Twitter il club brianzolo ha voluto celebrare il famosissimo attore rispondendo alla frase di un suo film, "Io sono del Monza non riusciremo mai a venire in Serie A" così: "SperiAmo di smentirti presto... Tanti auguri Renato Pozzetto! A 80 la vita l'è sempre bela".