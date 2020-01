Pres. Benevento: "Coda starà con noi fino a giugno. Poi forse andrà via"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

A margine di un evento legato al Benevento, che si è tenuto ieri in città, il presidente giallorosso Oreste Vigorito, come riferisce pianetastrega.com, ha parlato della situazione relativa a Massimo Coda, e al suo contratto. Scadenza fissa a giugno, e permanenza nel Sannio fino a quel mese, poi probabilmente le parti si separeranno: "Noi abbiamo rifiutato offerte milionarie per lui, ma abbiamo avuto da parte sua garanzie che, indipendentemente dalla questione del contratto, il professionista che è in lui avrà il sopravvento sugli interessi personali. Massimo ha un contratto che scade a giugno, per ragioni non solo economiche ma evidentemente di scelta di vita o altro, crediamo che abbia deciso di trovare altre strade ma noi non abbiamo intenzione di disimpegnarci prima della naturale scadenza. Coda è e resterà un calciatore del Benevento. Io l'ho preso e l'ho pagato tre milioni di euro, gli altri non lo pagheranno nulla ma fa parte del gioco del calcio. C'è qualche calciatore che ha fatto la stessa cosa in passato e poi è scomparso dal mondo del calcio. Ognuno si assuma la responsabilità di quello che fa".