Pres. Cittadella: "Migliorarsi vorrebbe dire andare in Serie A"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Dalle colonne de Il Gazzettino, è intervenuto il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli, che ha fatto il punto della situazione: "Dobbiamo mettere in conto che dopo tre anni di grandi risultati si possa anche soffrire. Abbiamo notato investimenti massicci sul mercato da parte di tante società, ben superiori al passato, invece noi abbiamo mantenuto la filosofia che ci contraddistingue ormai da tempo. La stessa che ci ha permesso di arrivare ai playoff per tre anni consecutivi. Magari questa volta non ci arriveremo, ma il nostro primo obiettivo è sempre quello della salvezza. So che ci siamo ingolositi, che si vorrebbe migliorare ancora, ma questo significherebbe andare in Serie A, mica una cosa da poco. Mercato? Sono arrivati giocatori funzionali al nostro gioco, e credo che il mix tra giovani prospetti, di talento, e calciatori esperti, sia ottimale per il Cittadella".