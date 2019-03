Dal sito ufficiale del Cosenza arrivano alcune dichiarazioni di Eugenio Guarascio, presidente del club calabrese, in vista del match contro il Pescara: "E' il momento di riprendere a fare i punti che ci mancano per la matematica salvezza. Bisogna mettere da parte tutte le amarezze e le giuste recriminazioni per i torti evidenti subiti e guardare avanti. Dopo Foggia e Brescia la nostra amarezza è grande ma altrettanto grande deve essere il nostro spirito di sacrificio e di riscatto. I ragazzi hanno capacità e voglia di affrontare questo miniciclo terribile già iniziato con la gara al Marulla contro il Brescia per uscirne con punti e con tanta positività. Dobbiamo da subito riprendere la nostra marcia con le nostre caratteristiche che ci hanno consentito di arrivare sin qui, con l’umiltà, la determinazione e la concentrazione, partita dopo partita. Sono certo che all’Adriatico di Pescara riprenderà il nostro cammino".