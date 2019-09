Pres. Juve Stabia: "Anche con l'Ascoli dovremo dare il 120%"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La gara contro l'Ascoli è sempre più vicina, e il presidente della Juve Stabia Andrea Langella, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha voluto esprimere la sua vicinanza alla squadra con un messaggio: “Con l’Ascoli non sarà una partita facile sarà una gara complicatissima, servirà dare il 120% come è accaduto nella partita di sabato scorso contro il Perugia. Dobbiamo essere determinati come sempre. Abbiamo una squadra di tutto rispetto che può gareggiare a testa alta contro chiunque”.