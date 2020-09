Pres. Pescara: "A lavoro per un paio di centrali. La punta? Valutiamo 5 profili"

Dopo l'amichevole contro la Ternana Daniele Sebastiani presidente del Pescara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rete8: "Fa piacere vedere i ragazzi in campo, perché vuol dire che il settore giovanile del Pescara sta lavorando bene e dovrebbe essere la mission di ogni società. Diambo non lo dobbiamo scoprire, è quasi un leader in mezzo al campo. Stiamo lavorando in maniera importante sui profili che stanno lavorando i direttori. Stiamo lavorando per portare un paio di centrali, ovvero ruoli esposti ad ammonizioni ed infortuni, per portarne almeno 2 per fare un buon campionato. Non si può pensare di partire con un solo giocatore per ruolo, servono delle soluzioni. Le trattative le portano avanti i direttori, in Italia non ci sono attaccanti che si muovono e per la B ce ne sono 5, speriamo di chiuderne almeno per 1. Bunino resterà a Pescara perché sta smaltendo un intervento alla spalla. Quest'anno è un campionato anomalo, con un mercato che dura poco e le partite sono ravvicinate. Dionisi? Non c'è nessuno in cima alla lista, ci sono 4-5 profili che stiamo valutando e decideremo nei prossimi giorni con l'allenatore ed i direttori. Capone e Bellanova? Capone lo consociamo bene, ha grandi qualità e negli ultimi due anni non ha fatto benissimo, la speranza è quello di riportarlo a Pescara perché è uno dei pochi talenti. Bellanova vedremo se riusciremo a chiudere nelle prossime ore. Angella? Non mi risulta, non l'abbiamo trattato ed è forte per la categoria. Riccardi venerdì sarà a Pescara. Asencio fa parte degli errori dello scorso anno anche se lo avevo già preso a gennaio ed il Genoa lo ha voluto tenere, se si riaprirà la possibilità farà al caso nostro. Melchiorri? E' tra quei 5-6 attaccanti che si possono spostare, c'è anche lui ma vedremo con i direttori chi sarà il profilo migliore, poi sarà il campo a parlare.