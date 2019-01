Pres. Pescara: "I big non si muovono. Non voglio rompere il giocattolo"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha fatto il punto sul mercato del Delfino alla stampa. Ecco quanto riportato da Rete8 e TuttoPescaraCalcio: "Noi cerchiamo sempre giovani bravi e poi li facciamo giocare. Lo dice la nostra storia. E Davide ha scelto subito noi. Non abbiamo preso un 2000. Abbiamo preso Bettella del 2000. Mi auguro che un domani si possa parlare di Bettella capitano della nazionale maggiore che ha giocato a Pescara. Non credo, con tutto il rispetto per chi mi ha preceduto, che tanti possano vantarsi che sei/ sette giocatori della nazionale maggiore siano passati o siano cresciuti con il Pescara. Le cessioni? I nostri giocatori sono richiesti ma non vogliamo rompere il giocattolo. Fornasier? Ho dato l’ok per l’uscita. Operazione definita. Cocco? Può giocare in B e in C di alto livello. Aspetteranno queste società l’ultimo giorno per risparmiare. Ma magari poi il Pescara decide di tenerlo. Non è detto che aspetteremo le uscite se dovessimo trovare giocatori che ci piacciono. Tumminello? Seguiamo alcuni profili che ci piacciono. Il Lecce dice che andrà da loro, noi stiamo in silenzio. Monachello? A noi non è dispiaciuto. Brugman e gli altri big non si muovono. Certo, se dovesse chiamare la Juve…. ma non credo".