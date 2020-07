Pres. Pescara: "Ieri punto importante. La classifica? Dobbiamo vincere, non fare calcoli"

Dopo il pareggio contro il Venezia il presidente del Pescara Daniele Sebastiani si è mostrato soddisfatto ai microfoni di Rete 8: “Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio rispetto al primo, nei primi 45 minuti non hanno fatto granché e come al solito abbiamo preso un gol in area e questo punto è molto importante. La classifica? Purtroppo si poteva aspettare che il Benevento regalasse punti e se avessimo giocato con loro sarebbe stata un’altra gara. Dobbiamo giocare per vincere e non per calcoli, poi quello che succederà vedremo. Abbiamo 4 partite importanti a cominciare dal Frosinone, squadra costruita per vincere e poi andremo a Trapani. Il primo tempo siamo entrati timorosi e abbiamo troppo possesso palla a loro e poi c’è stata l’espulsione di Galano ingiusta. Credo che anche l’arbitro possa sbagliare però sull’espulsione di Galano è stata condizionata dalla panchina del Venezia. Cambio del sistema di gioco? Non me lo sarei aspettato anche se è stata una mossa azzeccata. Come si dice da noi <> e devo fare i complimenti a Legrottaglie ed al suo staff per la preparazione fisica della squadra. Due vittorie per salvarsi? Credo di sì perché 6 punti sono importanti. Mi è piaciuto l’atteggiamento di Sottil perché si è fatto sentire a voce alta alla squadra e questo dev’essere l’atteggiamento giusto.”