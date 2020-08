Pres. Pisa: "C'è rammarico per i mancati playoff, ma guardiamo al futuro con serenità"

vedi letture

Un sogno sfumato solo e soltanto per la classifica avulsa, perché tutto quello che doveva fare, il Pisa lo ha fatto: anzi, forse anche di più. L'obiettivo iniziale era una semplice salvezza, il risultato finale ha parlato di pari punteggio con Frosinone ed Empoli (costruite per la diretta promozione in A) e appunto classifica avulsa penalizzante per i nerazzurri.

Ma del campionato fatto, come riferisce tuttopisa.com, è stato soddisfatto anche il presidente Giuseppe Corrado: “Noi eravamo convinti di avere una squadra forte, con un allenatore capace e una struttura organizzativa all’altezza della situazione. Ci abbiamo creduto fino alla fine, ora siamo un po’ delusi perché a dieci minuti dalla fine eravamo in vantaggio, ma il fatto di essere arrabbiati per quanto è accaduto la dice lunga sulle nostre ambizioni. Abbiamo finito a 54 punti, vicini al terzo posto e penalizzati dalla classifica avulsa in un campionato dove non tutte le squadre hanno giocato fino all’ultima partita con la stessa voglia di vincere. Il nostro è stato un campionato di avanguardia, soprattutto nel girone di ritorno, in linea con quella che è la forza della nostra squadra. Ci siamo giocati fino in fondo le nostre carte, forse abbiamo smarrito per strada qualcosa nella prima parte, perché abbiamo inserito tanti giovani. La nostra età media è molto bassa e questo ci garantisce in un futuro roseo. Abbiamo messo in condizioni di segnare venti giocatori, non potevamo pensare di avere un gruppo più unito di questo. Poi, è chiaro che l’appetito vien mangiando, eravamo convinti di potercela fare. Purtroppo il rammarico è doppio però guardiamo al futuro con grande serenità e con la sicurezza di aver avviato un percorso di lavoro importante, con giocatori forti di proprietà, un telaio organizzativo adeguato e una direzione tecnica di spessore".

Conclude quindi: "Da domani ci riposiamo e poi inizieremo a guardare al prossimo campionato. Ormai ci siamo ricavati un ruolo di primo piano nel campionato di Serie B. Non ci accontentiamo degli elogi, volevamo fare un passettino in più che era alla nostra portata. Quando si resta fuori pur avendo gli stessi punti in classifica resta un po’ di amaro in bocca ma è normale che sia così, se si è arrabbiati vuol dire che riprenderemo con ancora più tenacia quando riprenderemo il cammino tra un mese. Con l’esperienza maturata credo che riusciremo a confermare quanto di buono è stato già fatto. Ogni anno cerchiamo di migliorarci, se facciamo un altro passo avanti potremmo gioire”.