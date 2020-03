Quanto vale la ripresa del campionato in Serie B? Circa 7mln per i soli diritti tv

Quanto costa, in termini di diritti tv, lo stop al campionato per l’emergenza Coronavirus alla Serie B? Una domanda alla quale dà risposta Il Mattino quest’oggi in edicola. Complessivamente la serie cadetta incassa 25 milioni di euro a stagione (22 da DAZN e 3 dalla Rai) per un incasso a partita di poco più di 64mila euro.

Essendoci da giocare ancora 111 partite, fra la parte finale della stagione regolare, i playoff, i playout e il recupero di Ascoli-Cremonese, il valore complessivo delle gare ancora da disputare si aggira sui 7 milioni di euro.