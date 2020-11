Reggiana, Alvini: "11 vs 11 non avremmo pareggiato. Ma sono felice della prova dei miei"

Archiviata la colossale batosta di Lecce, con sette gol subiti, la Reggiana è ripartita con una grande prestazione, anche se contro la Cremonese è stato pari. Della partita dei suoi, però, è molto felice il tecnico granata Massimiliano Alvini, che ha così parlato nel post gara: "C'è soddisfazione per la gara che abbiamo fatto dopo Lecce, ma chiaramente il pareggio al 90', dopo una partita giocata anche in inferiorità numerica, dà amarezza: però ho poco da rimproverare ai ragazzi, sono contento della loro prestazione. La squadra ha fatto una partita attenta ed equilibrata, abbiamo fatto quello che dovevamo fatto, e non credo la Cremonese ci abbia creato grossi problemi: dopo sabato scorso ho visto la reazione, contro il Lecce abbiamo preso una lezione che ci è servita. Ho chiesto di muoversi con intelligenza, e i ragazzi così hanno fatto: vuol dire che recepiscono e sono pronti al dialogo

Nota poi su qualche episodio: "Più che per l'espulsione, con l'arbitro che è stato equo con ambo le squadre, ho qualcosa forse da ridire per un fallo su Kirwan in occasione del gol subito, anche se rimango dell'idea che in 11 non avremmo mai pareggiato. Poi chiaramente avremmo potuto chiuderla prima, ma ripeto ciò che ho detto: voglio dire un "bravi" a tutti. La Cremonese non vale la classifica che ha, non era facile"

Conclude: "Andiamo avanti verso l'obiettivo che ci siamo prefissati, oggi abbiamo fatto un passo importante".