Reggiana, Alvini: "Ci è mancato solo il gol, servirebbe la tecnologia"

Le dichiarazioni di Massimiliano Alvini dopo Reggiana-Chievo 0-1

Il tecnico della Reggiana Massimiliano Alvini mastica amaro dopo la sconfitta interna contro il Chievo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttoreggiana.com: "La Reggiana ha fatto la sua onesta partita, giocando con grande intensità contro un avversario importante come il Chievo. Ci è mancato solo il gol, che forse avevamo fatto nel primo tempo: sarebbe finita almeno con un pareggio. Credo che in Serie B, dove ci sono società che fanno grossi investimenti, sia auspicabile quantomeno l'introduzione della goal-line technology. Si tratta di un supporto importante per l'arbitro e per i guardalinee, al di là di quello che è capitato a noi oggi. Ora dobbiamo guardare avanti e pensare ala partita con l'Ascoli".