Reggiana, Alvini: "Il campo deve scrivere i tornei, no il Covid-19. Gara di Salerno va giocata"

Sul fronte Salernitana si è espresso l'attaccante Milan Djuric, sul fronte Reggiana è mister Massimiliano Alvini a dire la sua.

Il riferimento è ovviamente al match della 6^ giornata del campionato di B tra le due citate formazioni, che non si è giocato perché gli emiliani, che contavano ben 29 positivi al Covid-19, non si sono presentati all' "Arechi": gara per il momento sub iudice, è attesa a giorni la decisioni.

Queste, comunque, le parole di Alvini, rilasciate nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "L’Arechi è uno di quegli stadi dove sognavo di giocare, ma non eravamo in grado. La squadra è stata colpita profondamente, nel fisico e nel morale. I campionati non li può scrivere il Covid, ma il campo. Mi auguro che la partita di Salerno venga fatta giocare, per la bellezza e l’amore per il nostro lavoro. In un momento così servono decisioni forti".