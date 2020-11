Reggiana, Alvini: "Squadra novella in B, ma con identità e coraggio. Salvarsi l'obiettivo"

vedi letture

Messo alle spalle il brutto momento segnato dal Coronavirus, che in casa Reggiana è arrivato a far contare persino 29 persone del gruppo squadra, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport ha parlato il tecnico dei granata Massimiliano Alvini: "Sono stato isolato a Reggio, non lo auguro a nessuno. I primi giorni facevo fatica a vedere le partite, e chi mi conosce sa cosa vuol dire per me stare senza calcio. Non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Domenica però era la mia 250a tra i professionisti. Siamo una squadra novella in B, ma abbiamo una forte identità e domenica abbiamo messo il coraggio. Abbiamo gestito 19 giorni con grande professionalità. Il campionato è ancora indefinibile. Qualcosa si comincia a vedere tra le grandi, ma non è tutto. Il pubblico manca tanto, come la serenità nel lavoro".

Andando poi oltre: "Salvarsi è l’obiettivo, riuscirci sarà straordinario. Vogliamo arrivarci con identità, coraggio, proponendo gioco e facendo la partita, ovunque. E Reggio è passionale, ti fa innamorare".