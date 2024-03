Le pagelle del Monza - Djuric sfortunato, Di Gregorio senza colpe. Maldini meglio di Carboni

vedi letture

Risultato finale: Monza-Roma 1-4

Di Gregorio 6 - Vola per respingere in corner il destro a giro dal limite di Pellegrini, ma dopo non può niente sul colpo di biliardo del capitano. Bucato sotto la pancia da Lukaku, gli nega la doppietta. Non gli riesce il miracolo su Dybala, Paredes incastra il rigore sotto l'incrocio.

Birindelli 6 - El Shaarawy e Angelino lo tengono impegnato, gestisce le sortite in avanti rendendosi pericoloso quando affonda. Non trova la porta con la sua rasoiata in diagonale, si vede anche al cross. Così così l'opposizione sul primo vantaggio.

Mari 5,5 - La fisicità straripante di Lukaku lo costringe a una gara di pura sofferenza, mette qualche toppa ma non riesce mai a prendergli veramente le misure.

Caldirola 5,5 - Gran lancio in verticale per premiare la corsa sfrenata di Birindelli oltre la difesa romanista. Mal posizionato sul cross del 2-0: non copre a dovere la traiettoria, esponendosi alle conseguenze. Dall'84' Donati sv

A. Carboni 6 - Sul raddoppio Dybala lo lascia sul posto a domandarsi se con il motorino sarebbe riuscito a prenderlo. Gli capitano due o tre occasioni per farsi perdonare, segna un gran gol a partita ormai finita.

Bondo 5,5 - Primo nemico del palleggio giallorosso nella fase di non possesso, controlla a vista Dybala per offuscarne la vena creativa ma lo limita solo in parte. Manda Paredes dal dischetto con la sua trattenuta su Huijsen.

Gagliardini 6 - Spesso e volentieri in mezzo ai centrali per impostare il gioco da dietro, la sua partita dura appena una ventina di minuti. Dal 23' V. Carboni 5,5 - Entra con tanta voglia di fare, non trova la postura giusta per incidere.

Colpani 6 - Delizia la platea con delle belle giocate, come la palla recapitata sulla testa di Djuric. Reclama inutilmente un calcio di rigore e sul ribaltamento di fronte la Roma passa. Sacrificato dopo un tempo per esigenze tattiche, è la seconda volta di fila. Dal 46' Kyriakopoulos 5,5 - Dentro per aumentare la corsa, non certo la qualità.

Pessina 6 - Avanzato inizialmente sulla trequarti, poi senza batter ciglio torna in mediana per il contrattempo di Gagliardini. Dove lo metti sta, difficilmente sbaglia.

Dany Mota 5,5 - Encomiabile per lo spirito, rincorre un po' tutti ma davanti combina pochino. Chiuso in uscita da Svilar, la porta di colpo gli rimpicciolisce. Dal 66' Maldini 6 - Discreto impatto, vivacizza la manovra offensiva.

Djuric 6 - Mette subito in pericolo l'incolumità di Ndicka. Lavora bene da centroboa, di testa o di petto la prende quasi sempre lui: sfortunato quando fa tremare il palo che poteva far cambiare la partita, meno in fase di tiro, però combatte. Dall'84' Akpa Akpro sv

Raffaele Palladino 5,5 - Per la sfida all'amico De Rossi conferma la difesa a 4, ma non riesce mai a venire fuori dalla pressione col palleggio. Lascia Colpani negli spogliatoi per ritrovare un po' di equilibrio, tornando a 3 ritrova alcuni principi di gioco però non dà mai l'impressione di poterla riaprirla.