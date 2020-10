Reggiana, Alvini su Kargbo: "Deve ancora crescere, non diamogli troppe pressioni"

Il ritorno di Augustus Kargbo a Reggio Emilia ha subito suscito forti entusiasmi e aspettative in città, suo è stato il gol che per la Reggiana ha significato la promozione in B, ma in merito a ciò il tecnico granata Massimiliano Alvini, dopo la vittoria in Coppa Italia con il Monopoli, ha frenato la corsa. Precisando, come ha riferito tuttoreggiana.com, quanto segue: "Ho letto delle cose incredibili. Noi abbiamo preso Augustus perché conosce bene i nostri meccanismi. Oggi ha messo nelle gambe 60 minuti, non è ancora brillantissimo in questo momento ma lui è un ragazzo che deve compiere un percorso di crescita e per questo non bisogna dargli troppe pressioni. Non ha bisogno di queste cose, ha 19 anni e a fine campionato il Crotone avrà sicuramente un calciatore più maturo ma per il momento è un giocatore che ha bisogno ancora di crescere".