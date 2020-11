Reggiana-Cremonese, le formazioni ufficiali: conferme per Bisoli, Alvini rilancia Zamparo

vedi letture

Si aprirà al "Mapei Stadium" la domenica di calcio di Serie B, con il match tra Reggiana e Cremonese, valido per la 9^ giornata del torneo.

Come Bisoli aveva annunciato alla vigilia, stesso 11 di Salerno, senza ovviamente Crescenzi, infortunato, e con Valeri obbligato come quinto a sinistra; il ballottaggio tra i pali Volpe-Alfonso è vinto da quest'ultimo. Tra i granata, invece, un po' a sorpresa è Lunetta a non essere schierato dal 1', con Zampano e Kirwan ai lati del centrocampo, mentre in avanti è Zamparo a prendersi la maglia da titolare a discapito di Kargbo e Cambiaghi.

Le formazioni ufficiali:

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Espeche, Rozzio, Costa; Zampano, Varone, Rossi, Kirwan; Radrezza; Zamparo, Mazzocchi

CREMONESE (3-5-2): Alfonso; Bianchetti, Terranova, Ravanelli; Zortea, Valzania, Castagnetti, Gaetano, Valeri; Celar, Ciofani.