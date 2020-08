Reggiana, Quintavalli: "Volevamo la B nel giro di qualche anno. Poi è successo l'imponderabile"

Il presidente della Reggiana Luca Quintavalli ha parlato a BMagazine della promozione conquistata attraverso i play off e degli obiettivi per la prossima stagione: “Nella nostra pianificazione avremmo ambito alla Serie B in qualche anno, ma poi può succedere anche l’imponderabile e così abbiamo centrato questo grande obiettivo. Quando nel luglio del 2018 siamo ripartiti dopo il fallimento della vecchia società abbiamo impostato il nostro progetto sul territorio coinvolgendo più forze possibili a livello imprenditoriale e amministrativo. L’anno scorso stavamo progettando una squadra per un campionato di vertice in Serie D, ma sapevamo che qualche speranza di essere ripescati c’era e così è stato. - continua Quintavalli – La stagione è stata molto complicata, siamo stati i primi a fermarci per via del primo contagiato per Covid-19 in Serie C, ma siamo stati bravi a mantenere un rapporto costante con squadra e staff con l’obiettivo di farci trovare pronti appena fosse stato possibile. Abbiamo giocato una stagione di altissimo livello e abbiamo dimostrato come la Reggiana fosse una delle squadre da battere. La finale con il Bari, una squadra di altissimo livello, l’abbiamo affrontata da sfavoriti, ma con la consapevolezza di poter vincere. Spanò? Non posso che elogiare la scelta dell’uomo che mette il suo futuro davanti a quello del calciatore.Credo ci si poco da commentare, è un esempio forte nel calcio. Dimostra come il pensiero di un professionista non debba essere solo calcio giocato. Non possiamo che essere felici per il nostro capitano. Certo che senza di lui qualcosa mancherà sicuramente. Gli auguriamo tutto il bene possibile”.