Reggiana, Tosi: "Abbiamocertezze da cui ripartire, una su tutte: Alvini in panchina"

Il cerchio si è chiuso, e la Reggiana è dentro: la Serie B è arrivata.

E dalle colonne di Tuttosport, ecco il commento del Ds Doriano Tosi: "E' la mia nona promozione, in undici campionati vinti. Qualche volta dopo aver vinto il campionato, mi è capitato in D col Brescello, nell'anno in cui su 12 gironi erano 6 le promozioni in C2, ho perso lo spareggio con l'Aosta. Sono salito dalla B alla A col Modena, tre volte dalla C alla B con Padova, Modena e Reggiana, tre volte la D, due col Brescello, tre l'Eccellenza. Posso dire di aver fatto tutte le categoria, dalla Terza alla A, con il Brescello vinsi la C2, sempre conquistando le promozioni sul campo. Questa, è stata forse quella più bella, perché inaspettata. Da ripescati, avevamo vinto i playoff del nostro girone di D. Siamo stati bravi, tutti, nessuno escluso, ma è stata dura. Bisogna dirlo. Un grande gruppo di giocatori, con un allenatore come Alvini, sei molto avanti rispetto ad altri. Ci sono le annate giuste, in grazia di Dio, la nostra è stata una di queste. Anche se, bisogna dirlo, con ancora 11 giornate di campionato da disputare, lo scontro diretto in casa col Vicenza, chi poteva pensare che non avremmo vinto noi il campionato? Meno male che ci sono stati i playoff a far giustizia, anche se molti non li volevano. Non noi, che ci abbiamo sempre creduto".

Conclude poi: "Ci penseremo nei prossimi giorni, fatemi gustare questa gioia immensa. Abbiamo molte certezze da cui ripartire, una su tutte: Alvini in panchina".