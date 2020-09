Reggina, Charpentier negativo al Covid-19: il giocatore torna a disposizione del gruppo

Era stato ufficializzato lo scorso 17 settembre, ma messo immediatamente in quarantena per quindici giorni (come previsto da protocollo sanitario della FIGC) per riscontrata positività al Covid-19: adesso, però Gabriel Charpentier è guarito.

A comunicarlo è la sua squadra, la Reggina, che fa sapere che l'attaccante è risultato negativo al ciclo di tamponi effettuato in questi giorni. Da oggi è a disposizione del club.