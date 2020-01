© foto di Andrea Rosito

Come riferisce tuttoreggina.com, a margine del pari agguantato in extremis dal Bari, in casa Reggina è German Denis a parlare alla stampa: "Sinceramente è difficile fare un'analisi di questa gara. Ci hanno rubato la partita come all'andata, due metri di fuorigioco, è scandaloso. Lo hanno visto dalla panchina, si è visto nettamente. Noi in settimana non pettiniamo le bambole. L'arbitro? Se vuole fare questo mestiere deve esserne all'altezza".