Reggina, domani gli esami strumentali per capire le condizioni di Menez

Sarà domani la giornata decisiva per capire se Jeremy Menez potrà essere in campo nel prossimo turno di Serie B che vedrà la Reggina sfidare il Brescia al ‘Granillo’. Come riporta il sito ufficiale del club calabrese il francese, così come il compagno Marco Rossi, sosterranno nella giornata di domani nuovi esami strumentali per capire lo stato dell’arte circa il recupero dai rispettivi problemi fisici.