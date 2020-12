Reggina, migliorano le condizioni di Menez. Distazione muscolare di certa rilevanza per Rossi

Notizie dall'infermeria della Reggina, circa le ultime notizie non esattamente positive. Come fa sapere il club, "nella giornata odierna si sono sottoposti a esami strumentali i calciatori Jeremy Menez e Marco Rossi. Per il primo procede il percorso di recupero, con la distrazione muscolare che è in fase di cicatrizzazione. Il difensore, invece, ha riportato una distrazione al semitendinoso alla giunzione miotendinea di una certa rilevanza.

I tempi di recupero, per entrambi i calciatori, saranno valutati nei prossimi giorni".