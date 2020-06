Reggina, Reginaldo: "Il mio ultimo anno da calciatore sarà in A con questa maglia"

Reginaldo, attaccante della Reggina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport sulla promozione del club calabrese in Serie B: "E' stata una promozione voluta dalla città. Io, invece, ho voluto fortemente essere in questa società fin dal primo momento e ho avuto ragione. Nonostante tutti i problemi dell'ultimo periodo siamo riusciti ad avere questa gioia che è importantissima per tutti. Solo vedere come ha gioito la gente di Reggio mi ha impressionato. Voglio cercare di dare il mio contributo per riportare questa società dove merita ovvero in Serie A. Il mio ultimo anno da calciatore sarà in A con questa maglia".