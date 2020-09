Reggina, rinforzo a centrocampo: in arrivo Folorunsho dal Bari

Una stagione non indimenticabile per Michael Folorunsho con la maglia del Bari, il centrocampista prelevato lo scorso anno dal Napoli e girato in prestito ai biancorossi. Secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoC, l'ex Virtus Francavilla ha trovato l'accordo con la Reggina in Serie B.