Reggina, Taibi sul mercato: "E' fatta per Crisetig. E seguiamo Carnesecchi dell'Atalanta"

Con la promozione in B centrata, per la Reggina è tempo di programmare il futuro, con degli importanti tasselli già apposti: primo tra tutti Jeremy Menez, che non sarà però l'unico nome di grido per i calabresi.

A fare il punto della situazione, dalle colonne di Libero, è stato il Ds Massimo Taibi: "Prenderemo ancora 7/8 giocatori. Stiamo facendo un buon lavoro ma non siamo ancora arrivati al 30%. Per Lorenzo Crisetig, centrocampista ex Inter, Cagliari e Bologna, è fatta. Poi mi sto sentendo con il dt del Milan, Paolo Maldini: siamo interessati a qualche giocatore rossonero in prestito nei campionati di A e B. Poi Marco Carnesecchi, classe 2000 dell’Atalanta: è un giovane che ci interessa molto, ma su di lui ci sono tanti club".