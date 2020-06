Riparte la B. Crotone, Stroppa: "Campionato alterato. E non mi piacciono i 5 cambi"

vedi letture

Attraverso i canali ufficiali del club, in casa Crotone è stato mister Giovanni Stroppa a fare il punto della situazione: "Per quello che riguarda l'aspetto mentale, vedo ragazzi vogliosi di allenarsi, non vedevano l'ora di tornare ad allenarsi in gruppo: adesso faremo una progressione di lavoro, in queste due-tre settimane, per prepararci al meglio in vista della ripresa. Non è facile capire quelli che potrebbero essere i tempi di ripresa, abbiamo lasciato in un momento psico-fisico che ci avrebbe consentito di fare un finale di campionato esaltante, ora ripartiremo da zero, senza neppure un'amichevole: sarà un aspetto determinante, ma vediamo quello che dirà il campo. Fortunatamente potrà contare su tutta la rosa, Zanellato compreso, avremmo anche un calendario che agevola certe situazioni, e io sicuramente attingerò a tutta la rosa: non è pensabile fare un percorso così impegnativo senza tener conto di problemi fisici, anche se alla fine non mi piace la storia dei cinque cambi, non è il calcio che siamo abituati a fare. Il campionato poi sarà falsato in tutto e per tutto, si riparte da zero ma a marzo non eravamo in queste condizioni. E noi, come ho detto, siamo stati stoppati nel momento migliore".

E proprio sulla squadra: "Si ricomincia e non si ha un banco di prova per testare i ragazzi, alla fine le partite saranno più allenanti degli allenamenti stessi. Strada facendo, dalla prima gara contro il Chievo, dovremmo essere già pronti, e poi da li faremo statistiche: abbiamo un calendario impegnativo, ma anche chi sta con noi lo ha, la B è bella per questo. Tutte abbiamo motivazioni forti adesso, anche le ultime in classifica, e sarà difficile affrontare chiunque, persino chi era ultimo in classifica. Se temo qualcuno? Chi sta li con noi a lottare per la A diretta".

Andando poi oltre: "Lo sport dà la sensazione di tornare alla normalità, questo è sicuramente un aspetto importante. Si sta aprendo quasi tutto in questo periodo, anche ciò che è assembramento pubblico, lo sport è una foto della salute, di come star bene".