Riparte la B. Marchetti: "Cittadella soddisfatto ma non sarà facile ritrovare ritmo e geometrie"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato a Il Gazzettino della soddisfazione per il ritorno in campo della Serie B: “Siamo contenti di tornare a giocare anche se per quel che mi riguarda c’è un po’ di apprensione perché siamo fermi da tre mesi e non c’è tanto tempo per prepararsi alla ripartenza. - continua Marchetti – Cerco di vedere le cose in maniera serena, ma anche con le orecchie dritte considerato che dobbiamo affrontare 10 partite difficilissime in una situazione anomala. In meno di un mese dobbiamo ritrovare la condizione fisica e le geometrie perché il nostro è un gioco d’orchestra, e ci dobbiamo allenare in un certo modo. Ciò significa che dobbiamo riprendere il ritmo e la sintonia che avevamo prima della sospensione, e questo non è scontato“.