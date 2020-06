Riparte la B. Venezia, Capello: "Con tante gare ravvicinate può succedere di tutto"

Intervistato da Tuttob.com l'attaccante del Venezia Alessandro Capello ha parlato del ritorno in campo e degli obiettivi di squadra e personali: “C'è tanta voglia di ricominciare dopo il periodo appena passato. Dobbiamo abituarci alle esigenze sanitarie che avranno un impatto sulla preparazione, ma è giusto così. Penso che la salvezza sia alla nostra portata, stiamo lavorando per questo e lo abbiamo dimostrato anche prima dello stop. La ripresa sarà un'incognita per tutti perché con tante partite ravvicinate potrà davvero succedere di tutto in un senso o nell'altro. - conclude Capello – Il mio bilancio finora è abbastanza positivo, anche se posso e devo fare di più. Buono per quanto riguarda le presenze ottenute finora, ho avuto tanta fiducia e mi fa piacere, ma a livello personale posso ancora migliorare”.